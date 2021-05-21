На флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra сняли фильм по сценарию, написанному более 100 лет назад

Премьера короткометражной картины состоялась ещё 12 мая, рассказали Ferra.ru представители Samsung. При этом это первый фильм, который был снят по сценарию Фернандо Пессоа.

Сами съёмки продлились 6 дней. Задействовано было сразу несколько городов: Виана-ду-Каштелу, Синтра и Лиссабон. Роли в фильме достались популярным португальским актёрам, а также их зарубежным коллегам.