Телефоны
Сегодня в 13:27
На флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra сняли фильм по сценарию, написанному более 100 лет назад
Очередное доказательство того, что достойную работу можно собрать и из подручных средств
В сети появилась информация об очень интересном проекте. Португальский режиссер Педро Варела, в сотрудничестве с компанией Samsung, снял фильм «Идол», используя флагманский Galaxy S21 Ultra 5G и сценарий 100-летней давности.
Премьера короткометражной картины состоялась ещё 12 мая, рассказали Ferra.ru представители Samsung. При этом это первый фильм, который был снят по сценарию Фернандо Пессоа.
Сами съёмки продлились 6 дней. Задействовано было сразу несколько городов: Виана-ду-Каштелу, Синтра и Лиссабон. Роли в фильме достались популярным португальским актёрам, а также их зарубежным коллегам.
Когда Samsung и Uzina предложили мне воплотить в жизнь эту практически неизвестную сторону творчества Фернандо Песоа, я не колебался. Я сразу же прочувствовал всю оказанную мне честь и огромную ответственность за работу над историей, написанной целый век назад одним из наших величайших культурных деятелей.