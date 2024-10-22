На флагманском смартфоне Realme GT7 Pro запустили Assassin's Creed IV в 60 fps

Это подтверждает высокую производительность устройства на новой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Частота кадров остаётся стабильной, что делает смартфон подходящим не только для мобильных игр, но и для требовательных ААА-игр с ПК и консолей.

Отметим, что на данный момент о Realme GT7 Pro известно немного: новинка оснащена аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой 120 Вт быстрой зарядки. Также смартфон получил топовый дисплей Samsung с яркостью до 2000 нит.

Премьера флагмана ожидается в ближайшее время.