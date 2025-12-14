Samsung оставит часть программных функций эксклюзивными для S26 Ultra — S26 и S26+ их не получат

При этом базовая модель, Galaxy S26, и Galaxy S26 Plus, если и получат такие функции, то нескоро из-за дороговизны их внедрения, что оправдано для старших флагманов, но сейчас не имеет смысла для младших моделей. Кроме того, Galaxy S26 Ultra будет оснащён новыми функциями ИИ и улучшенной селфи-камерой с более широким полем зрения, что может стать основной причиной для покупки этой модели. Это утечка от другого инсайдера, Ice Universe.

Он отметил, что увеличенная диафрагма камеры, например F1.4, улучшит качество изображения и оптические эффекты при портретной съёмке. Телеобъектив получит алгоритм телеобъективирования с ИИ, как у Google. А для видео Samsung представит технологию APV, фронтальная камера станет шире, облегчая селфи. Остальные обновления связаны с ПО.