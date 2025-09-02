На Galaxy Z Fold7 начали появляться сколы без падений — это старая и известная проблема серии

Ситуация напоминает Galaxy Z Fold6, у которого фиксировались такие же жалобы. Причем дефект не привязан к конкретной расцветке устройства.

Samsung в прошлом объясняла, что использование сторонних зарядных устройств с плохим заземлением может вызывать токи утечки, повреждающие анодированное покрытие алюминиевого корпуса, из-за чего и отслаивается краска.