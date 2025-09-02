На Galaxy Z Fold7 начали появляться сколы без падений — это старая и известная проблема серии

Опубликовано 02 сентября 2025, 07:081 мин.
На Galaxy Z Fold7 начали появляться сколы без падений — это старая и известная проблема серииДоколе?
Galaxy Z Fold7 продается чуть больше месяца, а у части владельцев уже начали появляться сколы краски на корпусе. И это без каких-либо падений или механических повреждений. О проблеме сообщили пользователи Reddit, прикладывая фото в качестве пруфов.
Ситуация напоминает Galaxy Z Fold6, у которого фиксировались такие же жалобы. Причем дефект не привязан к конкретной расцветке устройства.
Samsung в прошлом объясняла, что использование сторонних зарядных устройств с плохим заземлением может вызывать токи утечки, повреждающие анодированное покрытие алюминиевого корпуса, из-за чего и отслаивается краска.
Однако один из пострадавших отметил, что пользовался фирменной 25-ваттной зарядкой Samsung, что ставит под сомнение официальное объяснение. То есть проблема может быть связана с самим процессом окраски.
Пока Samsung не дала комментариев, но факт того, что сколы повторяются из поколения в поколение, указывает — вопрос явно до сих пор не решен.
Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак