На Geekbench появились результаты смартфона Galaxy A57 с чипсетом Exynos 1680

На Geekbench появились результаты смартфона Galaxy A57 с чипсетом Exynos 1680Чипсет ещё тестируется
© Notebookcheck / Samsung
Exynos 1680 ещё находится на стадии тестирования, поэтому «к его производительности не следует относиться слишком серьёзно», отмечает источник. В Geekbench 6.5 для Android в одноядерном тесте процессор получил 1311 баллов, в многоядерном — 4347. Прототип Galaxy A57, на котором проводился тест, имел 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16.
Однако непонятно, речь идёт о флагманской версии или базовой, при этом старшая модель серии Galaxy A56 также оснащена 12 ГБ ОЗУ.
Exynos 1680 SoC оснащён восьмиядерным процессором, состоящим из одного основного ядра с тактовой частотой 2,91 ГГц, четырёх ядер производительности с тактовой частотой 2,6 ГГц и трёх энергоэффективных ядер с тактовой частотой 1,95 ГГц. Основное отличие от Exynos 1580 заключается в том, что текущее поколение имеет на одно ядро производительности больше и на одно ядро энергоэффективности меньше при неизменных тактовых частотах. Однако это может измениться, поскольку чипсет находится на стадии разработки прототипа.