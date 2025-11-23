На Geekbench появились результаты смартфона Galaxy A57 с чипсетом Exynos 1680

Однако непонятно, речь идёт о флагманской версии или базовой, при этом старшая модель серии Galaxy A56 также оснащена 12 ГБ ОЗУ.

Exynos 1680 SoC оснащён восьмиядерным процессором, состоящим из одного основного ядра с тактовой частотой 2,91 ГГц, четырёх ядер производительности с тактовой частотой 2,6 ГГц и трёх энергоэффективных ядер с тактовой частотой 1,95 ГГц. Основное отличие от Exynos 1580 заключается в том, что текущее поколение имеет на одно ядро производительности больше и на одно ядро энергоэффективности меньше при неизменных тактовых частотах. Однако это может измениться, поскольку чипсет находится на стадии разработки прототипа.