На Geekbench появились результаты тестов европейской версии Galaxy S25 Edge

Данные из Geekbench подтвердили ранние слухи, что европейская версия будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite и получит 12 ГБ ОЗУ. Также известно, что телефон будет тонким, с толщиной всего 5,84 мм. Устройство будет иметь 6,7" S-AMOLED LTPO экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 нит.

Ожидается, что устройство будет оснащено батареей ёмкостью 3900 мАч с поддержкой 25 Вт проводной и беспроводной зарядки. «Это дополнение к линейке Galaxy S25 позволит европейским пользователям также выбрать модель с процессором Snapdragon, помимо доступной версии с Exynos», — отмечает портал GizmoChina.

Galaxy S25 Edge будет работать на базе Android 15. В Geekbench смартфон набрал 2806 баллов в одноядерном тесте и 8416 баллов — в многоядерном.