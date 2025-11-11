На Geekbench заметили, что Oppo Reno 15 и 15 Pro оснащены одинаковым чипсетом

Согласно базе данных Geekbench, Reno 15 Pro использует чипсет MediaTek MT6899, который включает одно высокопроизводительное ядро с тактовой частотой 3,25 ГГц, три ядра среднего класса на 3,00 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 2,10 ГГц. Графическая производительность устройства обеспечивается процессором Mali-G720 MC7.

Также в технических характеристиках указано, что Reno 15 работает на том же чипсете Dimensity 8450, что и Pro-версия. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и функционирует под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Основные технические характеристики Reno 15 включают 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1500x3200 пикселей, 50 Мп фронтальную камеру и основную камеру с двумя 50 Мп объективами и 200 Мп сенсором. В смартфоне установлено ОЗУ ёмкостью до 16 ГБ и до 1 ТБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 6200 мАч, а поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт обеспечивает быструю подзарядку.

Ожидается, что Reno 15 Pro будет отличаться от младшей модели 6,78-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 6300 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно.

Выход новой линейки Reno 15 запланирован на 17 ноября в Китае.