На графике показали рост количества моделей и версий iPhone ради сверхприбылей Apple

Как отмечается, когда iPhone только появился в 2007 году, была одна модель с двумя объёмами памяти. После того, как на прошлой неделе в продажу поступила линейка iPhone 13, Apple теперь продаёт 24 разных модели, начиная от нескольких сотен долларов, заканчивая ценами, переваливающими за тысячу.

Как пишет источник, диаграмма, составленная Дедиу, показывает, насколько расширился модельный ряд телефонов Apple за прошедшие годы. Это говорит о том, что вендор разрабатывает всё более широкую сеть, чтобы убедить как можно большее количество людей купить iPhone, а затем приобрести приложения и услуги на них. Как отметил эксперт, Apple в эпоху Тима Кука меньше думает об инновациях, поражающих воображение, и больше о том, как выжать всё до последнего цента из продуктов, которые компания уже продаёт.