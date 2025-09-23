На iPhone 17 начали отключаться Wi-Fi и Bluetooth

На Reddit авторы порядка 400 комментариев рассказывают о том, что iPhone 17 теряет соединение с Wi-Fi каждый раз, когда экран блокируется. Один из участников форума отметил, что чип Wi-Fi может отключаться при каждом отключении дисплея. Примерно такой же дефект наблюдается и с Bluetooth.

Разумеется, этот сбой влияет на нормальный выход в интернет, поскольку отключение Wi-Fi может продолжаться и при включении экрана. Один из пользователей на Reddit подтвердил аналогичную проблему с iPhone 17 Pro Max, указав на постоянные прерывания соединения Wi-Fi. Другой пользователь сообщил о неполадках с Wi-Fi и Bluetooth на недавно приобретённом iPhone Air.

Некоторые пользователи предположили, что неисправность может быть связана с сопряжением Apple Watch с iPhone. Предполагается, что при разблокировке экрана и установлении Bluetooth-связи с Apple Watch происходит переключение как Bluetooth, так и Wi-Fi соединений. То есть, если пользователь использует и айфон, и Apple Watch, тогда заявленная проблема наблюдается, но если часы заблокировать или снять, дефект пропадает.

Однако Apple не сделала официального заявления по этому вопросу, вероятно потому, что проблема затрагивает небольшое количество пользователей.