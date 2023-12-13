На iPhone может появиться Mir Pay

А это вполне может означать возможность использования альтернативных платежных систем, включая Mir Pay, на смартфонах Apple. Это решение является частью усилий компании по предотвращению антимонопольных исков в ЕС.

Открытие NFC на iPhone позволит пользователям воспользоваться различными платежными сервисами, помимо Apple Pay. Это особенно актуально для России, где Apple Pay и Google Pay больше не работают, и наличие альтернативных опций, таких как Mir Pay, может стать важным фактором для пользователей iPhone.

Отметим также, что соответствующее решение купертиновцев может открыть новые возможности для пользователей iPhone, позволяя им выбирать наиболее удобный для них способ совершения платежей.