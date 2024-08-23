На iPhone можно будет сменить приложение «Телефон» и «Сообщения». Но лишь в Европе

Эти изменения появятся позже в этом году в разделе «Стандартные приложения» в настройках устройств.

Весной следующего года Apple также планирует добавить возможность выбирать стандартные приложения для навигации, перевода и фильтрации спама.

Кроме того, европейские пользователи смогут удалять такие приложения, как App Store, Сообщения, Камера, Фото и Safari.