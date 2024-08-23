На iPhone можно будет сменить приложение «Телефон» и «Сообщения». Но лишь в Европе

Опубликовано 23 августа 2024, 08:15
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На iPhone можно будет сменить приложение «Телефон» и «Сообщения». Но лишь в ЕвропеА вот это уже удивительно
Apple скоро позволит пользователям iPhone и iPad в Европейском союзе выбирать стандартные приложения для звонков, сообщений, клавиатур и других функций.
Эти изменения появятся позже в этом году в разделе «Стандартные приложения» в настройках устройств.
Весной следующего года Apple также планирует добавить возможность выбирать стандартные приложения для навигации, перевода и фильтрации спама.
Кроме того, европейские пользователи смогут удалять такие приложения, как App Store, Сообщения, Камера, Фото и Safari.
Исключением останутся только приложения Настройки и Телефон, которые удалить будет невозможно.
Отметим, что все эти изменения происходят на фоне требований Европейского союза к компаниям позволить пользователям больше контролировать свои устройства и устанавливать сторонние приложения вместо стандартных.