На iPhone сломался будильник

Apple официально признала неполадку и активно разрабатывает решение. Жалобы появились в соцсетях в последние пару недель.

Пользователи подозревают, что виновником может быть функция «Контакт глаз». Она автоматически снижает громкость уведомлений, когда пользователь смотрит на телефон.

Предполагается, что функция неправильно распознает внимание владельца, уменьшая громкость будильника даже во сне.

Apple пока не назвала точную причину, но пользователям советуют отключить «Контакт глаз» в настройках Face ID.

Отметим, что для купертиновцев исправление этого бага в приоритете. Ведь исправно работающий будильник — ключевая функция смартфона. Сейчас пользователям приходится искать альтернативные способы, что создает дополнительные неудобства.