На iPhone вышел браузер Opera One с ИИ, бесплатным VPN и встроенным блокировщиком рекламы

Это долгожданная новинка для тех, кому важны удобство и функциональность. Браузер предлагает ряд полезных функций, включая встроенный блокировщик рекламы, бесплатный VPN и ИИ-помощника по имени Aria.

Opera One отличается чистым дизайном и интуитивной навигацией. Браузер адаптирует цветовую гамму и скрывает ненужные элементы, чтобы создать максимально комфортную и ненавязчивую среду для работы.

Новая карусель на стартовой странице предоставляет актуальные новости, спортивные результаты и советы прямо на фоне обоев.

Браузер также предлагает новую функцию поиска с предиктивными ключевыми словами и умными подсказками. Это значительно ускоряет процесс поиска, сокращая количество вводимых символов.

Кроме того, доступна функция голосового ввода через помощника Aria, который также может создавать изображения по запросу пользователя.