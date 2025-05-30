На какие жертвы пошла Samsung ради рекордной толщины Galaxy S25 Edge

Чтобы уместить 200-Мп камеру и мощный чип Snapdragon 8 Elite в сверхтонком корпусе, инженерам пришлось пересобрать внутреннюю компоновку с точностью до 0,1 мм. Камеру сделали на 10% тоньше за счёт переработки автофокуса, стабилизации и корпуса модуля.

Для охлаждения применили увеличенную на 10% паровую камеру и систему отвода тепла напрямую через металлическую рамку — решение редкое для столь тонких устройств.

Дисплей — 6,7-дюймовый LTPO AMOLED, как у S25+, но с передней панелью из Gorilla Glass Ceramic 2 (впервые в серии), титановой рамкой и стеклом Victus 2 сзади.

Но есть и жертвы. Батарея всего 3900 мАч, зарядка — 25 Вт. Это мало по меркам 2025 года, особенно на фоне китайских конкурентов с зарядкой 100+ Вт. Под нагрузкой S25 Edge уступает S25+ по стабильности — всё ради удержания тонкого профиля.