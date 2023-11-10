На какую флагманскую модель iPhone будет похож недорогой iPhone SE 4

Смартфон, также известный как проект «Ghost» с идентификатором устройства D59, представляет собой значительный отход от устаревшего дизайна iPhone 8, использовавшегося в предыдущих поколениях SE.

Новинка будет иметь современный вид и увеличенный размер экрана, напоминая базовую модель iPhone 14.

Согласно последним данным, iPhone SE 4 будет использовать модифицированный корпус iPhone 14 с теми же плоскими краями. Размеры нового устройства идеально совпадают с iPhone 14, но ожидается, что SE 4 будет легче на 6 граммов и весить лишь 165 граммов.

iPhone SE 4 будет оснащен одной 48-мегапиксельной задней камерой, разработанной под кодовым названием «Portland».

Несмотря на схожесть с iPhone 14, новый SE будет иметь уникальные особенности, такие как многофункциональная кнопка «Action» и порт USB-C, впервые представленные в iPhone 15 Pro.