На Новый год мошенники придумали новую схему для обмана россиян

По словам эксперта, новая схема сводилась к рассылке поздравительных видео, в которые злоумышленники встраивали вредоносные ссылки или распространяли ссылки под предлогом перехода на сайты с поздравлениями. Люди переходили на эти сайты и заражали свои устройства.

После этого, мошенники получали все необходимые им данные и после праздников начались атаки на счета жертв, взломы аккаунтов в банках и сервисах.

«В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами», — рассказал Четвертнев.