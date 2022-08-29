На нём будут работать дешёвые смартфоны 2023 года — в сеть слили характеристики процессора Snapdragon 6 Gen 1

На нём будут работать дешёвые смартфоны 2023 года — в сеть слили характеристики процессора Snapdragon 6 Gen 1Несколько лет назад такими технологиями могли похвастаться лишь флагманские SoC
Затем, в мае 2022-го, был Snapdragon 7 Gen 1. И вот, наконец-то, очередь дошла и до сегмента бюджетников. По данным авторитетного инсайдера Эвана Бласса, совсем скоро компания представит Snapdragon 6 Gen 1.
Более того, он поделился характеристиками грядущей новинки. В первую очередь, чип получит поддержку мобильных сетей 5G. Также он сможет «переваривать» все актуальные интерфейсы, скоростную оперативную память и новейшие датчиками камер высокого разрешения вплоть до 108 Мп.
Производиться Snapdragon 6 Gen 1 будет по нормам 4-нм техпроцесса. В смартфоны, использующие данную модель в качестве основы, можно будет установить быструю зарядку стандарта Quick Charge 4+.
Из прочего стоит отметить поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 и 10-битной глубины цвета в GPU чипа, а также возможность записывать HDR-видео 4K @ 30 fps и slow-mo ролики со скоростью до 240 fps.
Анонс новинки ожидается одновременно со Snapdragon 8 Gen 2, т.е. с 15 по 17 ноября.