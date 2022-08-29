На нём будут работать дешёвые смартфоны 2023 года — в сеть слили характеристики процессора Snapdragon 6 Gen 1

Затем, в мае 2022-го, был Snapdragon 7 Gen 1. И вот, наконец-то, очередь дошла и до сегмента бюджетников. По данным авторитетного инсайдера Эвана Бласса, совсем скоро компания представит Snapdragon 6 Gen 1.

Более того, он поделился характеристиками грядущей новинки. В первую очередь, чип получит поддержку мобильных сетей 5G. Также он сможет «переваривать» все актуальные интерфейсы, скоростную оперативную память и новейшие датчиками камер высокого разрешения вплоть до 108 Мп.