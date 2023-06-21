На нём будут работать все ближайшие флагманы: Snapdragon 8+ Gen 2 представят уже на следующей неделе

Предварительное название новинки — Snapdragon 8+ Gen 2. Но по данным инсайдеров, итоговая версия процессора будет называться иначе. Они же раскрыли информацию о сроках запуска и ключевых деталях новой SoC.

Так, ещё в начале 2023 года Samsung представила линейку Galaxy S23 с адаптированной версией Snapdragon 8 Gen 2. И именно она ляжет в основу Plus-версии чипа. При этом Snapdragon 8+ Gen 2 будет построен на 4-нм процессе TSMC.

Процессор традиционно может похвастаться высокой производительностью. Он также может лечь в основу Red Magic 8S Pro, iQOO 11S и OnePlus Ace 2 Pro — эти три смартфона могут стать первыми на базе новинки от Qualcomm.

Официальный же анонс чипа ожидается уже на следующей неделе.