На нём будут работать все ближайшие флагманы: Snapdragon 8+ Gen 2 представят уже на следующей неделе

На нём будут работать все ближайшие флагманы: Snapdragon 8+ Gen 2 представят уже на следующей неделеЖдём рывка в производительности
Ни для кого не секрет, что Qualcomm вовсю работает над улучшенной версией чипа Snapdragon 8 Gen 2.
Предварительное название новинки — Snapdragon 8+ Gen 2. Но по данным инсайдеров, итоговая версия процессора будет называться иначе. Они же раскрыли информацию о сроках запуска и ключевых деталях новой SoC.
Так, ещё в начале 2023 года Samsung представила линейку Galaxy S23 с адаптированной версией Snapdragon 8 Gen 2. И именно она ляжет в основу Plus-версии чипа. При этом Snapdragon 8+ Gen 2 будет построен на 4-нм процессе TSMC.
Процессор традиционно может похвастаться высокой производительностью. Он также может лечь в основу Red Magic 8S Pro, iQOO 11S и OnePlus Ace 2 Pro — эти три смартфона могут стать первыми на базе новинки от Qualcomm.
Официальный же анонс чипа ожидается уже на следующей неделе.