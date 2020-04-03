На официальном сайте Apple появилось упоминание нового недорогого iPhone SE 2
Первый раз, когда Apple официально признала факт существования нового iPhone в дизайне iPhone 8, случилось именно сегодня. Так, в разделе с защитными стеклами от компании Belkin появился текст: “Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection for iPhone SE/8/7. Но важно понимать, что оригинальный iPhone SE имел форм-фактор iPhone 5 и 5S, а значит, на него не подойдут стекла для более поздних моделей смартфонов от Apple.
Что интересно, какое-то время спустя компания исправила оригинальную страницу, оставив лишь упоминание iPhone 7 и 8, но в сети остались скриншоты того, о чем было написано выше.
К сожалению, до сих пор нет никакой точной информации о том, когда же яблочная компания представит свой новый доступный iPhone. Но зато, если верить последним утечкам, iPhone SE (2020) будет построен на базе флагманского процессора Apple A13 и иметь 3 ГБ оперативной памяти. Что касательно цены, то ожидается, что устройство будет продаваться от 399 долларов.