На официальном сайте Apple появилось упоминание нового недорогого iPhone SE 2

Что интересно, какое-то время спустя компания исправила оригинальную страницу, оставив лишь упоминание iPhone 7 и 8, но в сети остались скриншоты того, о чем было написано выше.

К сожалению, до сих пор нет никакой точной информации о том, когда же яблочная компания представит свой новый доступный iPhone. Но зато, если верить последним утечкам, iPhone SE (2020) будет построен на базе флагманского процессора Apple A13 и иметь 3 ГБ оперативной памяти. Что касательно цены, то ожидается, что устройство будет продаваться от 399 долларов.