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На официальном сайте Apple появилось упоминание нового недорогого iPhone SE 2

Ждем скорейшего анонса новинки
С начала текущего года в сети частенько всплывают разговоры о новом недорогом смартфоне от компании Apple. Одно время его называли iPhone SE 2, затем инсайдеры рассказали, что устройство получит название iPhone 9, но сейчас, на официальном сайте Apple, появилось упоминание новинки, которая, судя по всему, будет называться просто — iPhone SE (2020).

Первый раз, когда Apple официально признала факт существования нового iPhone в дизайне iPhone 8, случилось именно сегодня. Так, в разделе с защитными стеклами от компании Belkin появился текст: “Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection for iPhone SE/8/7. Но важно понимать, что оригинальный iPhone SE имел форм-фактор iPhone 5 и 5S, а значит, на него не подойдут стекла для более поздних моделей смартфонов от Apple.

Что интересно, какое-то время спустя компания исправила оригинальную страницу, оставив лишь упоминание iPhone 7 и 8, но в сети остались скриншоты того, о чем было написано выше.

К сожалению, до сих пор нет никакой точной информации о том, когда же яблочная компания представит свой новый доступный iPhone. Но зато, если верить последним утечкам, iPhone SE (2020) будет построен на базе флагманского процессора Apple A13 и иметь 3 ГБ оперативной памяти. Что касательно цены, то ожидается, что устройство будет продаваться от 399 долларов.