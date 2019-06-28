На открытии нового магазина в Москве Huawei показала складной смартфон с поддержкой 5G

Магазин в торговом центре Columbus расположен по адресу г. Москва, ул. Кировоградская ул., 13А. Журналистам и блогерам показали единственный на данный момент в Москве экземпляр смартфона Huawei Mate X.

Отметим, что Huawei отложила запуск собственного складного смартфона из-за неудачи Samsung. Компания решила отложить выпуск Mate X, чтобы не повторить печальной судьбы его главного конкурента — Samsung Galaxy Fold. Теперь Mate X можно ждать только в сентябре, тогда как изначально планировалось, что он появится на полках магазинов в июне.