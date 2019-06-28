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Сегодня 16:55

На открытии нового магазина в Москве Huawei показала складной смартфон с поддержкой 5G

Плюс объявила две акции для покупателей

Компания Huawei провела сегодня в Москве первую демонстрацию в России своего первого смартфона для сотовых сетей пятого поколения 5G. Показ был приурочен к открытию нового магазина Huawei.

Магазин в торговом центре Columbus расположен по адресу г. Москва, ул. Кировоградская ул., 13А. Журналистам и блогерам показали единственный на данный момент в Москве экземпляр смартфона Huawei Mate X.

Отметим, что Huawei отложила запуск собственного складного смартфона из-за неудачи Samsung. Компания решила отложить выпуск Mate X, чтобы не повторить печальной судьбы его главного конкурента — Samsung Galaxy Fold. Теперь Mate X можно ждать только в сентябре, тогда как изначально планировалось, что он появится на полках магазинов в июне.

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Также Huawei объявила две акции для покупателей. «Семейный пакет» предлагает за покупку Huawei P30 и P30 Pro получить два Huawei P30 Lite в подарок. За покупку одного Huawei P30 Pro тоже дадут Huawei P30 Lite в подарок. Акция действует до 7 июля 2019 года.

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