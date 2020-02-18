На отмененной выставке MWC к анонсу готовился совершенно новый тип смартфонов
К подобным анонсам можно отнести и презентацию совершенно нового типа смартфонов, производством которого занимается компания TCL. Уже сейчас, благодаря публикациям множества различных СМИ, мы имеем достаточно качественные рендеры грядущей новинки. Отличительной же особенностью устройства является то, что оно, по сути, представляет из себя раздвигающийся смартфон.
То есть в “сложенном” состоянии устройство напоминает чуть более толстые версии современных флагманов с экранами-водопадами, такие как Vivo Nex 3 или Huawei Mate 30 Pro, а в “разложенном” оно очень похоже на то, как выглядит Huawei Mate X, только без возможности сгибаться.
Когда же теперь нам стоит ждать анонса смартфона — неизвестно. Но учитывая, что многие производители не так уж и далеко перенесли свои презентации после отмены MWC 2020, будем надеяться, что и TCL уже совсем скоро покажет нам свою необычную новинку.