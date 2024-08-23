На Pixel 9 нельзя установить бенчмарки Geekbench, PCMark или 3DMark из магазина Google Play Store

Однако также стало известно, что пользователи, пытающиеся установить популярные приложения для бенчмарка, такие как Geekbench, PCMark и 3DMark, сталкиваются с проблемами при их загрузке из Google Play Store.

Это может быть связано с тем, что Google намеренно блокирует доступ к этим приложениям, чтобы предотвратить распространение информации, которая может негативно отразиться на восприятии производительности процессора Tensor G4.