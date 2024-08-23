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Опубликовано 23 августа 2024, 07:01
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На Pixel 9 нельзя установить бенчмарки Geekbench, PCMark или 3DMark из магазина Google Play Store

Кто-то не хочет придавать огласке правду
Google начала продажи Pixel 9 и в сети уже появились первые обзоры от различных изданий с блогерами.
На Pixel 9 нельзя установить бенчмарки Geekbench, PCMark или 3DMark из магазина Google Play Store
© Wccftech

Однако также стало известно, что пользователи, пытающиеся установить популярные приложения для бенчмарка, такие как Geekbench, PCMark и 3DMark, сталкиваются с проблемами при их загрузке из Google Play Store.

Это может быть связано с тем, что Google намеренно блокирует доступ к этим приложениям, чтобы предотвратить распространение информации, которая может негативно отразиться на восприятии производительности процессора Tensor G4.

© Wccftech

Также были сообщения, что даже попытка загрузить приложения через альтернативные методы, такие как sideloading, не решает проблему.

В прошлом Google уже прибегала к подобным мерам, блокируя запуск бенчмаркинговых приложений до официального релиза устройств. Однако сейчас эта проблема стала еще более серьезной, так как даже обходные пути оказались заблокированными.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#бенчмарк
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#Google