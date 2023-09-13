На покупку iPhone 15 Pro россиянину нужно работать почти на неделю дольше, чем в прошлом году

Оказалось, что для покупки нового флагмана Apple россиянину потребуется отложить зарплату с 46,3 рабочих дней. Это на 6,6 дней больше, чем в прошлом году.

Стоимость iPhone 15 Pro в России составляет 146 990 рублей, что на 40 тыс больше, чем в прошлом году. Это не просто пересчёт американской цены в рубли, т.к. в России к цене добавляется 20% НДС.

Для сравнения, в Швейцарии среднестатистическому жителю нужно всего 4,2 рабочих дня для покупки нового iPhone, в США — 5,3 дня, а в Австралии — 6,3 дня.

В Турции этот показатель составляет 123,7 рабочих дней, что является худшим результатом в рейтинге.