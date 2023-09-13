На покупку iPhone 15 Pro россиянину нужно работать почти на неделю дольше, чем в прошлом году

18:36, 13 сентября 2023
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На покупку iPhone 15 Pro россиянину нужно работать почти на неделю дольше, чем в прошлом годуНо туркам ещё сложнее, чем нам
Аналитики Picodi провели исследование, сравнив российские цены на iPhone 15 Pro со средними зарплатами.
Оказалось, что для покупки нового флагмана Apple россиянину потребуется отложить зарплату с 46,3 рабочих дней. Это на 6,6 дней больше, чем в прошлом году.
Стоимость iPhone 15 Pro в России составляет 146 990 рублей, что на 40 тыс больше, чем в прошлом году. Это не просто пересчёт американской цены в рубли, т.к. в России к цене добавляется 20% НДС.
Для сравнения, в Швейцарии среднестатистическому жителю нужно всего 4,2 рабочих дня для покупки нового iPhone, в США — 5,3 дня, а в Австралии — 6,3 дня.
В Турции этот показатель составляет 123,7 рабочих дней, что является худшим результатом в рейтинге.