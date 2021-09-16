На распродаже Realme смартфоны подешевели на треть

Realme объявляет акцию низких цен «Дни Супербренда, которая пройдет с 17 по 20 сентября в магазине на Tmall. Некоторые популярные модели смартфонов будут распродавать со скидками до 35% . Чтобы принять участие, до 17 сентября нужно добавлять в корзину скидочные купоны, а 18 сентября, начиная с 10:00, и до 20 сентября пройдет непосредственно распродажа.

А вот — основные модели с примерами скидок в рамках акции:

narzo 30 6+128 Гб. за 12 990 руб. в течение 3 часов 18 сентября с 10:00 до 13:00, затем 13 990 руб.

narzo 30 5G за 12 899 руб.

realme 8 6+128 Гб. за 15 990 руб.

realme 8 Pro 6+128 Гб. за 17 990 руб.

realme C21Y 4+64 Гб. за 8 990 руб.