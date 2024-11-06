На Realme GT7 Pro запустили GTA V в впечатляющих 60 fps

Опубликовано 06 ноября 2024, 07:451 мин.
На Realme GT7 Pro запустили GTA V в впечатляющих 60 fpsЧто удивительно для смартфона
Российский YouTube-канал Mobiltelefon опубликовал видео с тестированием нового флагмана Realme GT7 Pro на процессоре Snapdragon 8 Elite, где удалось запустить GTA V через эмулятор.
Смартфон показал впечатляющую производительность, поддерживая 60 fps с небольшими просадками, что особенно удивительно для мобильного устройства.
В AnTuTu GT7 Pro набрал более 2.5 млн баллов и успешно прошел троттлинг-тест, что подтверждает его устойчивость к перегреву при высоких нагрузках.
Автор видео также отметил превосходное качество OLED-экрана от Samsung, который отличается яркой цветопередачей и отсутствием швов.
Смартфон оснащен мощной батареей на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, основной камерой на 50 Мп и телеобъективом также на 50 Мп.
Стоимость realme GT7 Pro в Китае начинается от $500. Компания обещает выпускать обновления для устройства в течение 4 лет, что делает его привлекательным выбором среди флагманов.