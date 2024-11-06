На Realme GT7 Pro запустили GTA V в впечатляющих 60 fps

Смартфон показал впечатляющую производительность, поддерживая 60 fps с небольшими просадками, что особенно удивительно для мобильного устройства.

В AnTuTu GT7 Pro набрал более 2.5 млн баллов и успешно прошел троттлинг-тест, что подтверждает его устойчивость к перегреву при высоких нагрузках.

Автор видео также отметил превосходное качество OLED-экрана от Samsung, который отличается яркой цветопередачей и отсутствием швов.