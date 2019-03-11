На Redmi Note 7 дают 18 месяцев гарантии вместо стандартных 12

Во время дебюта смартфона Redmi Note 7, Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, заявил, что смартфон предлагается с продлённым сроком гарантии — 18 месяцев, а не стандартные 12.

Он это обосновал тем, что компания значительно повысила качество своих смартфонов и хочет это показать. Теперь глава бренда Redmi Лу Вэйбин (Lu Weibing) через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, отчитался о результатах этого повышения качества. Как оказалось, сообщений об отказах и неисправностях Redmi Note 7 на 30% меньше, чем у предшественников.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.