На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»Предлагающий очень детальную настройку девайса
Xiaomi запустила в России обновлённый онлайн-конструктор смартфонов — Xiaomi Dreams 2.0.
Фото: Xiaomi
С его помощью пользователи могут собрать телефон своей мечты, максимально точно настроив технические компоненты смартфона. Так, конструктор предлагает выбрать тип матрицы дисплея, частоту его обновления, расположение сканера отпечатков пальцев и т.д.
Xiaomi
После того, как выбор всех компонентов завершён, пользователям предлагается приступить к сборке и получить примерный дизайн смартфона своей мечты.
Xiaomi
Более того, после всего этого Xiaomi рассчитывает примерную стоимость устройства, объясняя, сколько стоит каждый компонент и предлагает похожие модели из своего каталога в соответствии с заданными параметрами.
Напомним, что не так давно в Сети всплыла ещё неанонсированная новинка бренда — потенциальной народный смартфон Redmi Note 12 Turbo.