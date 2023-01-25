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09:38, 25 января 2023
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На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»

Предлагающий очень детальную настройку девайса

Xiaomi запустила в России обновлённый онлайн-конструктор смартфонов — Xiaomi Dreams 2.0.

На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»

Фото: Xiaomi

С его помощью пользователи могут собрать телефон своей мечты, максимально точно настроив технические компоненты смартфона. Так, конструктор предлагает выбрать тип матрицы дисплея, частоту его обновления, расположение сканера отпечатков пальцев и т.д.

На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»

Xiaomi

После того, как выбор всех компонентов завершён, пользователям предлагается приступить к сборке и получить примерный дизайн смартфона своей мечты.

На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»

Xiaomi

Более того, после всего этого Xiaomi рассчитывает примерную стоимость устройства, объясняя, сколько стоит каждый компонент и предлагает похожие модели из своего каталога в соответствии с заданными параметрами.

Напомним, что не так давно в Сети всплыла ещё неанонсированная новинка бренда — потенциальной народный смартфон Redmi Note 12 Turbo.

Источник:Xiaomi
Теги:
#Xiaomi
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#конструктор
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