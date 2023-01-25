На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»

Более того, после всего этого Xiaomi рассчитывает примерную стоимость устройства, объясняя, сколько стоит каждый компонент и предлагает похожие модели из своего каталога в соответствии с заданными параметрами.

Напомним, что не так давно в Сети всплыла ещё неанонсированная новинка бренда — потенциальной народный смартфон Redmi Note 12 Turbo.