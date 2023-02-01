На шаг ближе к Ultra: Samsung представила флагманские Galaxy S23 и S23+Прокачали всего понемногу
Компания Samsung провела ежегодную презентацию Galaxy Unpacked. На ней, помимо всего прочего, были показаны флагманские смартфоны линейки Galaxy S23.
Фото: The Verge
Всего представили три модели: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. О первых двух мы сейчас и расскажем, а об Ultra-версии вы можете ознакомиться в нашем материале ниже:
Samsung Galaxy S23 и S23+ имеют схожий с S23 Ultra дизайн. При этом базовая модель получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD. У Plus-версии всё то же самое, только размер экрана 6,6 дюйма.
Samsung
Пиковая яркость дисплеев обеих моделей — 1750 нит, что заметно лучше прежних 1300 нит в S22.
Работают новинки на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, как и самая старшая модель. При этом ёмкость аккумулятора у обоих устройств увеличилась — до 3900 мАч у S23 и 4700 мАч у S23+. Также девайсы получили обновлённые фронтальные камеры на 12 Мп, с автофокусом и съёмкой HDR-видео с частотой 60 к/сек.
Слева направо: Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23
The Verge
Основные камеры остались прежними — здесь всё те же 50-, 12- и 10-мегапиксельные модули. Правда, в Samsung заявили, что Snapdragon 8 Gen 2 позволил улучшить качество получаемых фото.
Стоимость S23 начинается с 799 долларов за версию 8/128 ГБ, а S23+ — с 999 долларов за 8/256 ГБ. Как и в случае с Galaxy S23 Ultra, старт продаж намечен уже на 17 февраля.