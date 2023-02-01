На шаг ближе к Ultra: Samsung представила флагманские Galaxy S23 и S23+

Всего представили три модели: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. О первых двух мы сейчас и расскажем, а об Ultra-версии вы можете ознакомиться в нашем материале ниже:

Samsung Galaxy S23 и S23+ имеют схожий с S23 Ultra дизайн. При этом базовая модель получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD. У Plus-версии всё то же самое, только размер экрана 6,6 дюйма.