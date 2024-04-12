На сколько часов хватит одного заряда смартфона Realme 12+

Общее время автономной работы Realme 12+ больше, чем у Xiaomi 13T, но меньше, чем у Vivo V30 Pro, Samsung Galaxy A55 и Realme 12 Pro+.

При этом все эти смартфоны оснащены аккумуляторами одинаковой емкости — 5000 мАч.

Таким образом, Realme 12+ демонстрирует хорошую автономность, которой хватает на полный день активного использования.