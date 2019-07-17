На следующий год появятся смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным оптическим зумом

В 2020 году в продаже могут появиться смартфоны с революционными камерами. Об этом рассказал довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

По данным источника, на будущий год мы можем ожидать смартфоны с камерой разрешением 108 мегапикселей и настоящим 10-кратным оптическим зумом. Источник не уточнил производителей и названий этих инновационных моделей.

Датчики камер для смартфонов разрешением 64 Мп уже готовы у Samsung и Sony. Корейский гигант также готовит камеру с 5-кратным оптическим зумом. Пока никто из производителей не анонсировал разработку камер с разрешением свыше 100 Мп и честным 10-кратным оптическим зумом. Пока предлагались только варианты с гибридным зумом такой силы.