На смартфонах Pixel 7 и 7 Pro начали вздуваться аккумуляторы

По сообщениям Android Authority, батарея начинает плохо держать заряд, вместе с тем боковые стороны телефона могут вздуться. Это не только портит внешний вид телефона, но и может быть опасно.

Пользователи говорят, что примерно через два года после покупки телефон начинает быстро разряжаться. Боковые панели становятся выпуклыми, а экран или задняя часть телефона могут отслоиться, вплоть до замены дисплея или других ремонтных работ. Некоторые пользователи боятся, что телефон может загореться или даже взорваться.

Это не первый раз, когда у Pixel возникают проблемы с аккумулятором. В 2025 году Google запустила программу, по которой пользователи Pixel 7a могли бесплатно заменить батарею в некоторых регионах. В других регионах им предлагали деньги или скидки на покупку нового Pixel. Такие же проблемы отмечались и у модели Pixel 6a.