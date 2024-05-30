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Телефоны
Опубликовано 30 мая 2024, 15:45
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На смартфонах среднего класса могут появиться ультразвуковые сканеры отпечатков

Технологию могут удешевить
До последнего времени едва ли не единственным производителем ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев являлась компания Qualcomm. Это было причиной оснащения такими сканерами только дорогих флагманов, поскольку это весьма сложная в производстве дорогостоящая технология.
На смартфонах среднего класса могут появиться ультразвуковые сканеры отпечатков
© Onur Binay / Unsplash

Но теперь ситуация может кардинально измениться, и подобные сканеры будут распространены на Android-смартфоны среднего класса. Ситуация в том, что Goodix, ещё один производитель таких модулей, начал внедрять свою технологию на смартфоны Vivo.

Это говорит о возможном широком распространении технологии. Производитель заявил, что с выпуском своего продукта под названием «Ультразвуковое решение для снятия отпечатков пальцев» стремится способствовать глобальному внедрению ультразвуковых сканеров «за счёт повышения надёжности и эффективности их производства, оптимизации цепочки поставок и, следовательно, снижения стоимости этих датчиков».

«В сотрудничестве с Vivo решение достигает своей первой крупномасштабной коммерциализации, знаменуя собой важную веху в широком внедрении ультразвуковой технологии снятия отпечатков пальцев», — сказано в пресс-релизе Goodix.