На смартфонах среднего класса могут появиться ультразвуковые сканеры отпечатков

Но теперь ситуация может кардинально измениться, и подобные сканеры будут распространены на Android-смартфоны среднего класса. Ситуация в том, что Goodix, ещё один производитель таких модулей, начал внедрять свою технологию на смартфоны Vivo.

Это говорит о возможном широком распространении технологии. Производитель заявил, что с выпуском своего продукта под названием «Ультразвуковое решение для снятия отпечатков пальцев» стремится способствовать глобальному внедрению ультразвуковых сканеров «за счёт повышения надёжности и эффективности их производства, оптимизации цепочки поставок и, следовательно, снижения стоимости этих датчиков».

«В сотрудничестве с Vivo решение достигает своей первой крупномасштабной коммерциализации, знаменуя собой важную веху в широком внедрении ультразвуковой технологии снятия отпечатков пальцев», — сказано в пресс-релизе Goodix.