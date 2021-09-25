На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhone

Об этом заявила сама Xiaomi на своей же странице в соцсети Weibo. В посте компания указала, что доступ к новым виджетам есть у тех пользователей, устройства которых работают под управлением MIUI China Beta ROM.

Стоит отметить, что виджеты для MIUI выглядят очень похоже на таковые на iPhone. Таким образом, владельцы смартфонов Xiaomi также могут опробовать на себе одну из главных «фишек» яблочных телефонов и планшетов.