На смартфонах Xiaomi появился вирус, атакующий браузер Chrome

Этот вирус, получивший название Mintnav, был впервые замечен одним из пользователей на Reddit. После этого многие другие владельцы устройств Xiaomi подтвердили наличие проблемы, а один из пользователей даже обратился с жалобой к министру электроники и информационных технологий Индии.

Согласно информации на сайте Howtoremove Guide, Mintnav является программой, которая перенаправляет браузер на другие сайты и может стать источником значительного раздражения при повседневном использовании смартфона.

Однако пока неясно, как именно этот вредоносный код попал на устройства Xiaomi. Некоторые предполагают, что это могло произойти после очередного обновления программного обеспечения.

Если вы столкнулись с данной проблемой, от вируса можно избавиться, зайдя в настройки браузера Chrome и отключив опцию «Домашняя страница» или вернув её к стандартному значению.