На смартфонах Xiaomi стала доступна "международная" версия фирменной оболочки MIUI 12 со скрытыми функциями

Однако стоит отметить, что “международная” модификация оболочки стала доступна не благодаря компании, а команде Xiaomi.EU, представители которой не только перевели китайскую версию на другие языки, но и добавили в нее различные сервисы Google, а также сторонние приложения, удалив, к тому же, родные сервисы. Кроме того, команде также удалось разблокировать функции, которые по каким-то причинам были скрыты компанией.

На данный момент установить “международную” версию фирменной оболочки могут порядка 20 моделей, в числе которых Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 SE и другие.