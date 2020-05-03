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На смартфонах Xiaomi стала доступна "международная" версия фирменной оболочки MIUI 12 со скрытыми функциями
А все благодаря энтузиастам
Напомним, что буквально на прошлой неделе китайский гигант Xiaomi официально анонсировал новую оболочку MIUI 12, после чего компания сразу же открыла доступ к закрытому бета-тестированию китайской версии прошивки. Сейчас же на смартфонах Xiaomi стала доступна "международная" версия фирменной оболочки MIUI 12 со скрытыми функциями.
Однако стоит отметить, что “международная” модификация оболочки стала доступна не благодаря компании, а команде Xiaomi.EU, представители которой не только перевели китайскую версию на другие языки, но и добавили в нее различные сервисы Google, а также сторонние приложения, удалив, к тому же, родные сервисы. Кроме того, команде также удалось разблокировать функции, которые по каким-то причинам были скрыты компанией.
На данный момент установить “международную” версию фирменной оболочки могут порядка 20 моделей, в числе которых Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 SE и другие.