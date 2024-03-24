На смартфоны с Android 15 нельзя будет установить приложения для старых версий ОС

По его словам, он обнаружил, что в тестовой версии Android 15 нет возможности установить приложения с версией SDK ниже 24, что соответствует версии Android 7.0 Nougat. Это говорит о том, что софт, написанный под Android 6.0 Marshmallow и более старых версий, не может быть установлен на смартфонах с Android 15. Причём ограничение действует и при установке APK-файла.

И это вписывается в логику Google по усилению безопасности своей операционной системы. К примеру, на Android 14 уже нельзя установить ПО, которое было написано под Android 5.1 и старее. А с августа 2023 года Google Play не принимает к публикации приложения с SDK версии ниже 33 — минимальной версией может быть только Android 13.

При этом Рахман рассказал, что можно воспользоваться обходом этих ограничений. Он посоветовал сделать следующее: приложение можно установить через ADB-команду «adb install --bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk»; в «FILENAME» следует вписать название устанавливаемого аппа.