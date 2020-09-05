На смартфоны Xiaomi вернулась функция записи звонков

Так, по словамнекоторых пользователей Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, их смартфоны наконец-то получили возможность записывать разговоры по телефону при помощи стандартного приложения Google Phone — ранее такая функция отсутствовала, вероятнее всего из-за политики поискового гиганта касательно приватности общения.

Стоит отметить, что долгожданная возможность вернулась не ко всем владельцам вышеназванных устройств. Правда, скорее всего, это связано с тем, что Xiaomi, совместно с Google, внедряют ее волнами, так что уже совсем скоро все владельцы смартфонов Xiaomi с предустановленным приложением Google Phone смогут вновь записывать собственные разговоры по телефону.