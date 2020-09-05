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На смартфоны Xiaomi вернулась функция записи звонков
Теперь глобальные версии смартфонов компании перестанут ругать за отсутствие важной возможности
Смартфоны Xiaomi любят за очень многое, но сложно отрицать, что в числе основных причин люди называют продвинутые возможности оболочки MIUI. В числе подобных “продвинутых возможностей” чаще всего упоминается и функция записи звонков, которая в глобальных версиях устройств компании была “выпилена”. К счастью, это досадное упущение все же было решено исправить — Xiaomi вернула данную функцию и на смартфоны, продающиеся на европейских рынках, в том числе и в России.
Так, по словамнекоторых пользователей Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, их смартфоны наконец-то получили возможность записывать разговоры по телефону при помощи стандартного приложения Google Phone — ранее такая функция отсутствовала, вероятнее всего из-за политики поискового гиганта касательно приватности общения.
Стоит отметить, что долгожданная возможность вернулась не ко всем владельцам вышеназванных устройств. Правда, скорее всего, это связано с тем, что Xiaomi, совместно с Google, внедряют ее волнами, так что уже совсем скоро все владельцы смартфонов Xiaomi с предустановленным приложением Google Phone смогут вновь записывать собственные разговоры по телефону.