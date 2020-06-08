На видео показали, как менялась популярность производителей смартфонов в России

Согласно результатам первого квартала текущего года, в сети МТС большей востребованностью пользовались смартфоны Samsung. Так, доля смартфонов южнокорейской компании составила 20%. Что до второго места, то на нем оказался китайский технологический гигант Huawei, вместо со своим дочерним брендом Honor/ Их доля, к слову, составила порядка 14%. Замыкает тройку лидеров Apple с долей 11,1%. Также в первом пятерке числятся Xiaomi с долей 11%, а также Nokia - 6,5%.

В то же время, буквально 12 лет назад самым популярным производителем смартфонов в России была компания Nokia. Вторым по востребованности производителем мобильных устройств среди россиян был Samsung. Также в данном списке числятся Sony Ericsson, Motorola и Siemens.