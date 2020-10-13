На видео показали работу первого в мире смартфона со съемной камерой

Напомним, что камеру в концептуальном смартфоне Vivo можно отсоединять, снимая объекты дистанционно. Как раз это и демонстрируется в ролике. Также обращается внимание на возможность использования технологии в качестве экшен-камеры. В ролике данную способность обыграли интересным образом, подсоединив камеру к ошейнику собаки.

Отмечается, что для смартфона будут подходить сменные модули, к примеру, телеобъектив, широкоугольный, а также объектив с эффектом “рыбьего глаза”. Имеется защищающий от попадания воды чехол, благодаря чему можно производить подводную съемку. Компания также предусмотрела защиту от потери съемной камеры. Так, в самом смартфоне есть специальная опция, подающая сигнал тревоги, если пользователь удаляется от камеры на значительное расстояние.