На Xiaomi Mi 6 успешно запустили работоспособную Windows 11

Так, один из китайских фанатов XIaomi показал, как ему удалось запустить новую версию системы на устаревшем флагмане компании — Mi 6.

Стоит отметить, что речь конечно же идёт об ARM-версии Windows 11. Но несмотря на это, ОС можно вполне считать полноценной.