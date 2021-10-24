На Xiaomi Mi 6 успешно запустили работоспособную Windows 11

На Xiaomi Mi 6 успешно запустили работоспособную Windows 11Звучит как очень интересный проект
Так, один из китайских фанатов XIaomi показал, как ему удалось запустить новую версию системы на устаревшем флагмане компании — Mi 6.
Стоит отметить, что речь конечно же идёт об ARM-версии Windows 11. Но несмотря на это, ОС можно вполне считать полноценной.
Единственное, работает она немного медленнее, чем хотелось бы — например, загрузка системы занимает более минуты, а активация некоторых пунктов меню не многим меньше. Но несмотря на это, сам факт того, что телефон 2017 года выпуска «переварил» новейшую настольную ОС, о многом говорит.
Отметим, что для запуска Windows 11 на Xiaomi Mi 6 использовалось микропрограммное обеспечение EDK2 UEFI Firmware For Snapdragon 835. С его помощью систему также можно установить на OnePlus 5 и 5T, Xiaomi Mi Mix 2, Motorola Moto Z2 Force и LG V30.