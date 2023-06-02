На заметку параноикам: iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователем

Он заявил, что шпионские программы на устройствах iPhone трудно обнаружить, и все модели имеют уязвимости, но неизвестно, используются ли они.

Муртазин также отметил, что устройства на базе Android, особенно с функцией безопасности Knox, более защищены по сравнению с iPhone. Прошивки от других производителей не имеют такого уровня безопасности.

Напомним, что буквально накануне эксперты обнаружили шпионские вирусы на устройствах Apple. Возможность подобного они связали с закрытостью операционной системы iOS, которая, по их мнению, может скрывать подобные программы.

Также сообщалось, что ФСБ вскрыла разведывательную операцию американских спецслужб с использованием смартфонов Apple, что указывает на сотрудничество компании с Агентством национальной безопасности США.