На заметку параноикам: iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователем

На заметку параноикам: iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователемИронично, но всё из-за закрытости системы
Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, назвал устройства компании Apple самыми опасными в плане слежки за пользователями.
Он заявил, что шпионские программы на устройствах iPhone трудно обнаружить, и все модели имеют уязвимости, но неизвестно, используются ли они.
Муртазин также отметил, что устройства на базе Android, особенно с функцией безопасности Knox, более защищены по сравнению с iPhone. Прошивки от других производителей не имеют такого уровня безопасности.
Напомним, что буквально накануне эксперты обнаружили шпионские вирусы на устройствах Apple. Возможность подобного они связали с закрытостью операционной системы iOS, которая, по их мнению, может скрывать подобные программы.
Также сообщалось, что ФСБ вскрыла разведывательную операцию американских спецслужб с использованием смартфонов Apple, что указывает на сотрудничество компании с Агентством национальной безопасности США.