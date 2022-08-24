На Западе только 14% пользователей готовы купить iPhone 14

Оказалось, всего 14% владельцев айфонов готовы купить iPhone 14. Причём интерес к iPhone 14 связан с теми гаджетами, которыми пользователи владеют в настоящий момент.

Среди пользователей iPhone 12 доля составила 29%, iPhone 11 — 24%, iPhone X, XR или XS — 18%. Меньше всего к покупке iPhone 14 оказались готовы пользователи бюджетного iPhone SE — 3%.

Также были названы и причины желания заменить актуальный смартфон на iPhone 14. Так, на новый процессор указали 61% владельцев айфонов, больший объем памяти — 54%, улучшенная камера — 53%.