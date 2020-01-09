Набирающий популярность производитель смартфонов Realme готовит множество анонсов на iFA 2020

На данный момент представители Realme молчат касательно того, что именно входит в программу компании на немецкой выставке. Правда, если верить данным интернет-инсайдеров, то в период проведения мероприятия, нас ждет анонс как минимум четырех новых смартфонов компании: Realme X7, Realme X7 Pro, а также Realme 7 и Realme 7 Pro. При этом трансляцию с презентацией новинок можно будет посмотреть онлайн на YouTube.