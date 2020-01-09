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Набирающий популярность производитель смартфонов Realme готовит множество анонсов на iFA 2020
Продуктивность компании, конечно, не может не удивлять
Набирающий популярность производитель смартфонов Realme готовит множество анонсов на iFA 2020. По крайней мере, это следует из официального постера, опубликованного компанией накануне.
На данный момент представители Realme молчат касательно того, что именно входит в программу компании на немецкой выставке. Правда, если верить данным интернет-инсайдеров, то в период проведения мероприятия, нас ждет анонс как минимум четырех новых смартфонов компании: Realme X7, Realme X7 Pro, а также Realme 7 и Realme 7 Pro. При этом трансляцию с презентацией новинок можно будет посмотреть онлайн на YouTube.
Напомним, что IFA 2020 пройдет с 3 по 5 сентября 2020 года в Берлине. Что же до мероприятия Realme, то оно должно состояться 4 сентября — аккурат посреди проведения выставки.