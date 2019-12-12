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Начались продажи доступного флагмана Xiaomi со сверхбыстрым экраном
Спустя всего лишь два дня после анонса
Буквально на днях, 10 декабря, Redmi провела презентацию, в рамках которой были представлены различные устройства. Самыми интересными из анонсированных девайсов оказались новые флагманские смартфоны Redmi K30. И если версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения появится в продаже лишь в начале 2020 года, то 4G-версия уже попала на китайские прилавки.
Напомним, что Redmi K30 4G построен на базе процессора Snapdragon 730G, имеет от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ памяти постоянной. Основная камера состоит из четырех модулей, главный из которых представлен матрицей Sony IMX686 на 64 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4 500 мАч, при этом также имеется поддержка быстрой зарядки на 27 Вт.
Цена на Redmi K30 4G стартует от 227 долларов за версию 6/64 ГБ. Версии на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оценены в 241, 270 и 312 долларов соответственно.