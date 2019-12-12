Начались продажи доступного флагмана Xiaomi со сверхбыстрым экраном

Буквально на днях, 10 декабря, Redmi провела презентацию, в рамках которой были представлены различные устройства. Самыми интересными из анонсированных девайсов оказались новые флагманские смартфоны Redmi K30. И если версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения появится в продаже лишь в начале 2020 года, то 4G-версия уже попала на китайские прилавки.