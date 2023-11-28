Начались продажи мощного флагманского смартфона Red Magic 9 Pro с прозрачной задней крышкой

Эти флагманские устройства, включающие модели Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+, представляют собой значительное улучшение по сравнению с предшественниками. Самый явный прогресс — переход на новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Серия Red Magic 9 Pro, ориентированная на любителей игр, предлагает разнообразие моделей с ценами, начинающимися от $618.

Так, например, Red Magic 9 Pro Dark Knight доступна в трех конфигурациях: 8/256 ГБ за $618, 12/256 ГБ за $676 и 12/512 ГБ за $730. Есть и версии с прозрачной задней крышкой.

Смартфоны оснащены 6,8-дюймовым 1.5K OLED-дисплеем BOE Q9+ с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и 2160Hz PWM-затемнением. Работают устройства на базе Android 14 с фирменной оболочкой Redmagic OS.