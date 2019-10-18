Начались продажи "убийцы Xiaomi" Realme X2 Pro по невероятно низкой цене
Так, устройство построено на базе процессора Snapdragon 855 Plus, имеет от 6 до 12 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ постоянной памяти. Также Realme X2 Pro оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Еще одной интересной особенностью смартфона можно назвать его аккумуляторные возможности: емкость батареи устройства составляет 4 000 мАч, при этом заряжается она на 100% примерно за полчаса. И все благодаря наличию поддержки технологии быстрой зарядки мощностью в 50 Вт.
И вот, подобное устройство сегодня наконец-то поступило в продажу со стартовой ценой в 367 долларов. Напомним, что подобный ценник распространяется лишь на первую партию смартфонов — в дальнейшем цена чуточку вырастет. Что касательно продаж Realme X2 Pro в Европе, то судя по последним данным, смартфон появится на глобальном рынке в ближайшее время по цене от 400 евро.