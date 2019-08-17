Vivo открыла продажи двух смартфонов по цене одного

В честь начала продаж 17 августа проводится специальная акция — в магазине «М.Видео» в ТРК «Авиапарк» и в салоне «МТС» на Старом Арбате при покупке V17 Neo пользователь получит в подарок смартфон Y91, который обычно стоит 7 990 рублей.

Смартфон оснащается 6,38-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением разрешение Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, есть поддержка NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой.