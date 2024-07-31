Нагрудные камеры американской полиции заменили складными смартфонами Galaxy Z Flip

Это пилотный проект, запущенный в качестве исследования, смогут ли «раскладушки» Samsung заменить нагрудные полицейские камеры. В распоряжении у сотрудников специальная версия, у которой от потребительских версий отличается функционал и назначение кнопок.

Кнопка громкости в этой версии Galaxy Z Flip включает видеозапись, специальное ПО автоматически активирует видеосъёмку, если обнаруживает преследование или активацию проблесковых маячков полицейского автомобиля. Также смартфон можно использовать как GPS-навигатор, видеокамеру для съёмки улик на месте преступления, диктофон для записи показаний и локатор для отслеживания местоположения сотрудников полиции.

Кроме форм-фактора, преимуществом «раскладушки» от Samsung является компактный размер, позволяющий легко прикреплять устройство к униформе.