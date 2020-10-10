Найден новый Android-вирус, который вымогает деньги от лица МВД России

Называется вирус-вымогатель AndroidOS/MalLocker, а его основными каналами передачи являются различные интернет-ресурсы и онлайн-форумы, сообщается в официальном блоге Microsoft. Вредоносное ПО чаще всего маскируется под популярные приложения и взломанные игры — именно эти две категории программного обеспечения пользуются наибольшим спросом в сети.

После заражения устройства, MalLocker не шифрует данные пользователя — вместо этого вирус пытается лишь напугать его, требуя своеобразный выкуп. На экране зараженного смартфона появляется сообщение с таймером обратного отсчета, автором которого якобы является МВД России.