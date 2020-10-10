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Найден новый Android-вирус, который вымогает деньги от лица МВД России

Эксперты уже рассказали, как его можно удалить
Как стало известно, специалисты Microsoft нашли новый Android-вирус, который вымогает деньги от лица МВД России. Для успешного заражения, мошенники используют различные давно известные схемы, в том числе и социальную инженерию.

Называется вирус-вымогатель AndroidOS/MalLocker, а его основными каналами передачи являются различные интернет-ресурсы и онлайн-форумы, сообщается в официальном блоге Microsoft. Вредоносное ПО чаще всего маскируется под популярные приложения и взломанные игры — именно эти две категории программного обеспечения пользуются наибольшим спросом в сети.

После заражения устройства, MalLocker не шифрует данные пользователя — вместо этого вирус пытается лишь напугать его, требуя своеобразный выкуп. На экране зараженного смартфона появляется сообщение с таймером обратного отсчета, автором которого якобы является МВД России.

Пример сообщения, демонстрируемого вирусом на экране смартфона

Также в нем говорится о блокировке устройства правоохранительными органами из-за посещения пользователем сайтов с детской порнографией и в случае, владелец устройства откажется платить штраф, его ожидает уголовная ответственность.

Стоит отметить, что специалисты уже описали способ удаления вредоносной программы. Для этого достаточно войти в безопасный режим через ADB и “снести” вирус.