Найден простой способ ускорить разблокировку смартфонов Samsung

Согласно утекшим в сеть данным, всего несколько изменений настроек позволят пользователям ускорить процедуру разблокировки смартфона до двух раз. Кроме того, для выполнения описанных энтузиастами действий пользователям не нужны профессиональные знания, достаточно лишь повторить инструкцию. Стоит отметить, что если у некоторых пользователей скорость разблокировки ускорилась в два раза, то у части пользователей она ускорилась лишь слегка.

Так, для этого нужно открыть приложение настроек, переместиться в графу с приложениями Apps, выбрать кнопку меню вверху, а также нажать на отображение системных приложений Show system apps. Следом за этим необходимо найти и выбрать com.samsung.android.biometrics.app.settings. Далее же в разделе аккумулятора Battery необходимо выбрать оптимизацию использования аккумулятора Optimize battery usage, убедившись в том, что в выпадающих настройках установлен пункт All. Далее же необходимо вновь найти com.samsung.android.biometrics.app.settings и нажать на ползунок, дезактивировать тем самым данную функцию. И на последнем этапе необходима перезагрузка смартфона.